“O maior orçamento da década” fica adiado uma semana

Presidente da Câmara apresentou em conjunto o Orçamento e Plano para 2020 mas o adiantado da hora impediu a sua discussão, adiada para daqui a uma semana, ou seja na próxima segunda-feira, dia 2 de Dezembro.

Com 107,7 milhões de euros previstos, a discussão do Orçamento da Câmara Municipal do Funchal ficou adiada uma semana, tendo tido tempo para o presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia, apresentar por alto todas as incidências do mesmo, que coincidem com o Plano para 2020.

Miguel Silva Gouveia começou por criticar a incoerência do deputado municipal do Funchal do JPP que chumbou o aumento da derrama mas aprovou os benefícios em IRS às famílias do concelho, quando em Santa Cruz gerido pelo JPP é o único na Região que aplica a derrama em 1,5%. O autarca disse que agora vai ter de encontrar dinheiro para suportar esta despesa que dependia das receitas cobradas a mais às empresas com maior volume de negócios.