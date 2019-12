O DIÁRIO experimentou o ‘rei’ das diversões do Funchal

Chamam-lhe ‘The King’ e é uma das mais desafiantes máquinas de diversão instaladas no recinto da Praça do Povo, junto à Avenida do Mar, no Funchal, durante a quadra natalícia.

O ‘rei’ dos divertimentos está na Madeira pela segunda vez atraindo sobretudo os mais jovens, habitualmente mais destemidos. Com promessas de adrenalina, mesmo com algum desconforto para estômagos mais sensíveis, muitos fazem questão de constá-lo na lista dos feitos conseguidos.

Fomos experimentar. Presos à cadeira, entregámo-nos àquela ‘brincadeira’, deixando que um par de ‘loopings’ colocassem à prova os limites da adrenalina. Mesmo entre olhos cerrados, passamos no teste.

