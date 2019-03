No dia em que foi assinalada a instalação de uma ‘Sala do Futuro’ na Escola Secundária Jaime Moniz, o DIÁRIO vai ao passado e recorda o antes e depois desta instituição de ensino que se confunde inevitavelmente com a História da Madeira.

São dezasseis imagens em oito comparações que o nosso matutino explana nesta comparação digital.