Nuvens e chuviscos ao final do dia são as previsões para a Madeira no primeiro dia de Inverno

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, neste domingo, dia 22 de Dezembro, apontam para céu pouco nublado até ao final da manhã, tornando-se geralmente muito nublado nas vertentes sul e zonas montanhosas no final do dia.

O vento soprará em geral fraco, do quadrante leste a partir do final da tarde.

Prevista também a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no final do dia.

Recorde-se que relativamente ao estado do mar, toda a costa da ilha da Madeira e Porto Santo estão sob aviso ‘amarelo’ devido à agitação marítima forte, que deverá vigorar até às 21 horas de hoje.

De referir que na Madeira, a semana terá, até sábado, a influência de um anticiclone localizado na região entre o norte de África e Portugal continental, enfraquecendo no dia de Natal e na quinta-feira, permitindo a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria.