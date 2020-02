Nuvens e chuva marcam arranque da semana na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nesta segunda-feira, dia 17 de Fevereiro, estão previstos períodos de céu muito nublado e de chuva em geral fraca a partir do final da tarde, em especial nas vertentes Norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

A registar igualmente uma pequena descida da temperatura máxima nas terras altas. As temperaturas deverão oscilar entre os 15ºC de mínima e os 23ºC de máxima.

Recorde-se ainda que o IPMA colocou sob aviso amarelo a Costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo devido à agitação marítima.