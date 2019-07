Nuvens colam-se ao céu em novo dia cinzento

Conte com mais um dia cinzento em que o sol vai disputar o céu com as nuvens, que teimam em não abandonar o arquipélago nestes dias de Verão. Além disso, poderá ser também um dia molhado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas, divulga o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O vento será fraco a moderado, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

No Funchal, as nuvens também prometem estragar a festa de quem espera por um dia de céu azul. O vento será fraco e a temperatura máxima vai chegar aos 25ºC.

No Porto Santo, Porto Moniz, Machico, Santa Cruz, São Vicente e Ponta do Pargo conte com 24ºC de temperatura máxima. Aos 25ºC chega hoje também a Ponta do Sol. Câmara de Lobos estará mais quente, com 26ºC. Santana fica-se pelos 23ºC na parte mais quente desta terça-feira.

Hoje algumas zonas dos concelhos de Machico e de Santa Cruz, assim como o Porto Santo estão com risco muito elevado de incêndio, e tanto a ilha da Madeira como o Porto Santo estão com índices elevados de exposição à radiação ultravioleta, com 10 e 8 valores, respectivamente, recomendando o IPMA o uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol. Se vai ao mar, conte com banhos de 21/22ºC, que é a temperatura da água do mar, e com ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros a Norte, e de Sueste com 1 metro, a Sul.