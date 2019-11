Núcleo infantil ‘Caixinha de Cores’ retomou hoje a sua actividade normal

A Secretaria Regional de Educação informa que decidiu anular a suspensão do Núcleo Infantil ‘Caixinha de Cores’, na sequência dos procedimentos desencadeados pela Direcção Regional de Educação, bem como pela ARAE e pelo Delegado de Saúde de Santa Cruz.

“Mais se faz saber que aquele núcleo retomou a sua actividade normal no dia de hoje”, refere Assessoria de Imprensa do Secretário Regional de Educação.

Recorde-se que a Autoridade Regional das Actividades Económicas e o delegado de Saúde de Santa Cruz tinham efectuado uma inspecção

ao estabelecimento, situado no Garajau.

No âmbito da fiscalização e devido à gravidade das irregularidades detectadas, a ARAE acabou mesmo por remeter o processo para o Ministério Público. Na altura, foi concluído que o local não possuía as condições de higiene, salubridade e de segurança para receber crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos de idade.

Nessa sequência, decidiu sujeitar o processo à Inspecção Regional de Educação, ficando então agendada uma reunião entre as partes, com o objectivo de ser encontrada solução para os problemas detectados.