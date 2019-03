Novo sistema de audioguias multimédia do Museu Militar da Madeira lançado segunda-feira

No dia 11 de Março, segunda-feira, pelas 11 horas, no Palácio de São Lourenço, realiza-se uma conferência de lançamento/inauguração do novo sistema de audioguias multimédia do Museu Militar da Madeira.

Um sistema inovador que tem por objectivo o desenvolvimento e implementação de novos suportes informativos para as visitas autónomas à sua exposição permanente, garantindo uma maior interactividade entre os visitantes, na sua grande maioria estrangeiros, e os conteúdos expostos nas salas do Museu Militar.

Paralelamente a este lançamento irão ser anunciadas algumas novidades (presentes e futuras) a serem implementadas, de forma a inovar e dotar este Museu com tecnologias de ponta, mais atuais e de certa forma inéditas.