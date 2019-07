Novo dia com muitas nuvens, com menos a Sul

À excepção da possibilidade de chuva, as previsões para hoje são semelhantes às de ontem, com períodos de céu muito nublado, temporariamente pouco nublado nas vertentes Sul e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte, soprando moderado a forte com rajadas até 65 km/h, nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

No Funchal conte com céu geralmente pouco nublado, vento fraco, inferior a 15 km/h e 26ºC de temperatura máxima.

No Porto Santo os termómetros não vão registar valores além dos 24ºC, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o mesmo acontecendo em Câmara de Lobos, em Machico e no Porto Moniz. Santa Cruz, São Vicente e Ponta do Pargo estarão um pouco mais quente com 25ºC e a Ponta do Sol junta-se ao Funchal com 26ºC de máxima. A máxima mais baixa é a de Santana, com 23ºC.

No mar, a temperatura está entre os 22/23ºC, com ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros na costa Norte e com ondas de Sueste com 1 a 1,5 metros a Sul.

Hoje o concelho de Machico está com risco muito elevado de incêndio.

Quanto ao índice ultravioleta, está muito elevado, na ilha da Madeira com nível 10, no Porto Santo com nível 8, numa escala de 1 a 11.