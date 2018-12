Realizou-se hoje a assinatura de um novo Acordo Empresa (AE) entre a ARM e o Sintap que permitirá melhorar as condições de trabalho dos funcionários. São elas: a redução do horário de trabalho de 8 horas para 7h30 diárias; o aumento do número de dias de férias de 22 para 25 dias; o aumento dos suplementos remuneratórios associados às especiais condições em que são desempenhadas determinadas funções e a fomentação de uma verdadeira política de segurança e saúde no trabalho.