Nove directores com continuidade confirmada na Secretaria de Educação

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia confirmou, através de despachos publicados hoje no Jornal Oficial (JORAM), a continuidade das comissões de serviço de nove responsáveis de cargos dirigentes, que tinham sido nomeados no período 2017-2019 e que, assim, se manterão em idênticas funções até 2020-2022, dependendo do prazo de cada caso.

Fica, assim, confirmada a continuidade em funções dos quatro directores regionais da Secretaria dirigida por Jorge Carvalho (António Lucas na Inovação e Gestão, David Gomes na Juventude e Desporto, Marco Gomes na Educação e Gonçalo Nuno Araújo no Planeamento, Recursos e Infraestruturas) e da subdirectora regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas, Maria João Araújo.

Jorge Morgado mantém-se como director da Inspecção Regional de Educação, bem como Marla Pereira como directora do Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento. No Instituto para a Qualificação permanecem Sara Estudante Relvas (presidente) e Elda Pedro (vogal).