Nova petição contra pavimentação da estrada das Ginjas

Está a decorrer uma nova petição on line contra a pavimentação da estrada que liga as Ginjas, em São Vicente, aos Estanquinhos, no Paul da Serra.

A iniciativa partiu de Jeff de Gouveia, um empresário ligado ao turismo de natureza e que diz não poder “ficar sentado à espera que o nosso Governo asfalte outra estrada no interior nossa floresta Laurissilva, Património Mundial”.

No texto que acompanha a petição, Jeff fala da aprovação, por parte do Governo Regional, da pavimentação de 10 km de estrada no interior de uma floresta única, que desde 1999 foi considerada Património Mundial Natural pela UNESCO.

O autor da petição refere que esta intervenção promoverá a disseminação de espécies invasoras, sendo vista como uma ameaça à sobrevivência da Laurissilva.

A recolha de assinaturas em curso visa intentar uma acção junto da UNESCO, de modo a que a intenção de pavimentar a estrada das Ginjas vá por diante.

Em pouco mais de um par de horas, a petição, que está disponível no site AVAAZ conta já perto de 250 assinaturas.