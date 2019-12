Notificações com VIH aumentam na Madeira

A manchete deste domingo 1.º de Dezembro, dia em que se se assinala o Dia Munidal de Luta Contra a Sida, dá-nos conta que o VIH atinge perto de 700, sendo que “o número de casos notificados de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana aumentou 7% na Madeira, no 1.º semestre deste ano. Funchal, Santana e Porto Santo têm as maiores prevalências”. Saiba tudo nas páginas 2 e 3.

Como também hoje é feriado nacional, data que assinala a Restauração da Independência face ao reino de Castella em 1640, que coincide com a inauguração das luzes de Natal, saiba a que 15 mil lâmpadas numa casa. “Carlos Freitas não se poupou em gastos na decoração natalícia de uma das mais iluminadas moradias da Madeira”. É caso para ver e ler e, quiçá, visitar. Saiba tudo na página 39.

Outra notícia com foto de primeira página o mesmo cenário de início de festa. Mais do que uma voltinha. “Parque de diversões volta a juntar as famílias, a dos entusiastas e a dos feirantes, com adrenalina para todas as idades”. Saiba as novidades nas páginas 40 e 41.

Notícia menos feliz, pelo menos para muitos dos nossos leitores, é a que damos destaque no futebol. Novo massacre na Luz, isto porque o “Marítimo sofre goleada (4-0) do Benfica na estreia do técnico José Gomes”. Leia o que aconteceu nas páginas 12 e 13.

Por fim, notícia que terá de ler na página 4 e 5. Funchal ganha mais aliados fora do que cá dentro, pelo propósito de que a “Câmara sai fortalecida do Congresso da Associação Nacional de Municípios em vésperas do provável ‘chumbo’ ao orçamento”.

São apenas cinco temas, mas acredite que dentro há muito mais notícias para ler.