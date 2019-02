NÓS, Cidadãos! pede Comissão de Inquérito à unidade de medicina nuclear

O NÓS, Cidadãos! diz que o dia de ontem, 20 de Fevereiro, ficou marcado pelos “efeitos políticos da emissão de uma reportagem da TVI sobre a unidade de medicina nuclear do Hospital Nélio Mendonça, onde eram denunciados e alegadamente apontados vários exemplos de ‘promiscuidade’ entre o sector público de Saúde Regional (SESARAM, EPE) e o sector privado e, infelizmente, para os cidadãos, de má gestão dos escassos recursos públicos”.

Filipa Fernandes, presidente do partido a nível regional, antevê a criação de uma Comissão de Inquérito Parlamentar que clarifique todas as questões relativas a esta nova polémica na área da Saúde Regional. No seu entender, o PSD-Madeira cometeu “mais um erro fatal” ao demonstrar “estar aflito e completamente baralhado com a Saúde, para além de não ter gente, melhor, agentes/decisores politicamente à altura”.

Perante a seriedade dos factos já públicos, o NÓS, Cidadãos!, relembra o exemplo da Comissão de Inquérito Parlamentar sobre o preço e a operacionalidade da TAP para a Região, e considera que “todos os cidadãos madeirenses e portossantenses querem ouvir e saber de viva voz o que será debatido (e dito) na futura Comissão de Inquérito sobre a unidade de medicina nuclear do Hospital Nélio Mendonça”, diz Filipa Fernandes, salientando que “queremos e propomos também que a Comissão de Inquérito seja pública e que todos os partidos fora do arco do poder e sem representação parlamentar na Assembleia Legislativa Regional, possam participar nos trabalhos da mesma, de forma a garantirem e a testemunharem a tal “postura de transparência, lisura” enunciada abertamente pelo ainda Presidente do Governo Regional”.