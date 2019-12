Noites tropicais de regresso com o Inverno ‘à porta’

Depois do notório/acentuado arrefecimento da temperatura do ar que marcou o início desta semana, nos últimos dias confirmou-se a subida generalizada das temperaturas, ao ponto da Região voltar a registar, em vésperas da chegada oficial do Inverno, temperaturas tropicais. Foi o que aconteceu na última noite, em particular no Porto Moniz, que registou de temperatura mínima uns invejáveis 21,1 ºC (8:50).

Foi a única das 20 localidades da Madeira e Porto Santo dotada de estação meteorológica a não baixar dos 20 ºC. Muito perto deste valor foram as temperaturas mínimas registadas no Funchal (19,6 ºC/Observatório e 19,9 ºC/Lido), Ponta do Sol/Lugar de Baixo (19,9 ºC) e Porto Santo (19,3 ºC).