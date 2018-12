Noite do Mercado de São Vicente no dia 22

A Noite do Mercado de São Vicente, realiza-se no dia 22 de Dezembro, é organizada pela Câmara Municipal de São Vicente e terá início pelas 16h00, com a abertura do Mercado de Natal.

Programa

16h00 – Abertura do Mercado de Natal: Produtos Agrícolas e Artesanato

20h00 – Alli Fernandes

20h30 – Grupo Coral da Casa do Povo de Boaventura

21h00 – Grupo Coral da Casa do Povo de Ponta Delgada

21h30 – Grupo Coral de São Vicente

22h00 – Grupo Infantojuvenil da Ribeira Brava

22h30 – Romarias de Natal: Ponta Delgada e Fajã do Penedo

23h00 – Fábio Jesus

23h30 – Concerto de Natal do grupo Lordes ConVida

24h00 – Espetáculo Pirotécnico

01h00 – Animação de rua com o grupo Seca Pipas

02h30 – Dj Jay Williams

05h00 – Encerramento