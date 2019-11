Hoje, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, pode ver uma exposição no Teatro Municipal Baltazar Dias sobre um assunto que está na ordem do dia.

Esta instalação, que consiste num par de sapatos por cada mulher vítima de violência doméstica em 2019 é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, tendo como objectivo chamar a atenção para a dimensão deste flagelo social.

A exposição decorre até às 21 horas.