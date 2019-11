No Dia Mundial da Filosofia, Liliana Rodrigues abordou as migrações e os Direitos Humanos

O Dia Mundial da Filosofia foi hoje assinalado na Escola Secundária de Francisco Franco com a participação de Liliana Rodrigues, professora universitária, investigadora da UMa e ex-deputada madeirense no Parlamento Europeu, que realizou uma Conferência sobre a influente e ‘poderosa’ relação entre a Filosofia e a Política no mundo contemporâneo.

A professora universitária, investigadora da UMa e ex-deputada madeirense no Parlamento Europeu (8ª legislatura), Liliana Rodrigues, esteve esta manhã – Dia Mundial da Filosofia – na Escola Secundária de Francisco Franco, pelas 10 horas, onde realizou uma Conferência em que tratou da influente e ‘poderosa’ relação entre a Filosofia e a Política no mundo/realidade contemporânea.

Na qualidade de ex-membro da Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, da Comissão da Cultura e da Educação e, sobretudo, de membro da Subcomissão dos Direitos do Homem, a oradora convidada explicou a uma plateia de alunos do 10.º e 12.º anos, a importância da educação filosófica – tendo a Filosofia uma dimensão prática, de acção – sobretudo no trabalho de prevenção do aumento de “islamofobias”, de “xenofobismos”, e da discriminação de género a que assistimos na atualidade, com particular destaque para a realidade europeia.

Nesta linha, foram apresentados alguns desafios para a política Europeia, como sejam a questão da resolução do problema das migrações e as políticas de coesão da UE, essenciais para o Projecto Europeu nas próximas décadas.

Na Política Europeia “é e será fundamental uma reflexão com a sociedade civil europeia e com países terceiros, sobre o crescimento económico, a redução da pobreza, o incremento do bem-estar entre os cidadãos, a justiça e coesão social e a harmonia que deve existir entre a sociedade, os governos e os mercados, através de uma aposta na Educação e formação”, realçou a ex-deputada.

Liliana Rodrigues adiantou ainda que só com a concretização dos objectivos da Educação da União Europeia, entre os quais o desenvolvimento do sentimento de pertença, de comunidade partilhada, de auxílio e responsabilidade para com os outros – a que se liga o iniciar os jovens nas diversas identidades religiosas e étnicas nacionais e regionais existentes na Europa – “a diversidade da Europa, e das suas comunidades multiculturais, serão determinantes para o seu tecido social e constituirão um bem cultural fundamental, que é importante para assegurarmos a paz no velho continente face aos grandes desafios do mundo actual”.