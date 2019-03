Nestlé comemora amanhã 45 anos na Madeira

A Nestlé comemora amanhã, 15 de Março, 45 anos de presença na Madeira, com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

As celebrações estão marcadas para as 18 horas, nas instalações da Nestlé, no Caniço, e incluem o descerrar de uma placa comemorativa do aniversário da filial.

A companhia mundial de alimentação e bebidas estabeleceu a sua filial na Região Autónoma da Madeira em 1974. Actualmente, a filial, com sede no Caniço emprega 26 colaboradores.