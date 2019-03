Navio Patrulha Tejo chega domingo à Madeira

A Região recebe este domingo, 17 de Março, o NRP Tejo para mais uma comissão na Zona Marítima da Madeira, onde permanecerá até meados de Maio.

Durante a missão, o navio desempenhará diversas tarefas vocacionadas para a segurança e autoridade do Estado no Mar, guarnecendo o dispositivo naval padrão da Marinha na Região Autónoma da Madeira.

A missão permanente da Marinha na região pretende assegurar a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, contribuir para o esforço do patrulhamento marítimo, apoiar os órgãos de protecção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofes naturais e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.