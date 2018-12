Navio-escola norueguês Christian Radich faz escala no porto do Funchal

O navio-escola norueguês Christian Radich, chega amanhã (dia 4 de Dezembro) ao porto do Funchal, pela segunda vez este ano, para uma curta escala de uma noite, e traz a bordo 38 trainees que cumprem o programa de instrução da Associação Sail Training International.

O veleiro de três mastros Christian Radich foi construído em 1937, e é um ex-libris da Noruega, tendo funcionado como navio-escola desde a sua construção em 1937 até 1998.

Na última década, o Christian Radich foi um navio de treino para a marinha norueguesa. Actualmente, durante o período de inverno, ainda é a “casa” dos trainees da Marinha Norueguesa. No verão o navio está disponível para viagens escolares e académicas.

Com um mastro principal de 37,7 metros de altura, o veleiro Christian Radich está equipado com 27 velas perfazendo um total de 1360m2 de área vélica e quase 9 mil metros de cabos, o que o torna quase imbatível nas regatas Tall Ship.

Este veleiro é um participante regular nas Corridas dos Grandes Navios e foi o primeiro em tempo corrigido em diversas ocasiões.

Recorde-se, que, em 1958, um documentário filmado a bordo do mesmo navio colocou a Madeira no grande ecrã no famoso filme ‘Windjammer’

IO famoso documentário produzido por Louis de Rochemont mostra imagens da Ilha da Madeira, porto de escala do veleiro nesse mesmo ano.

Este documentário mostra o percurso de 17 500 milhas náuticas (32 400 km) deste navio escola desde que solta amarras em Oslo até ao seu destino, Bergen na Noruega, passando pela Ilha da Madeira, Caraíbas, Nova Iorque e Portsmouth.

Recorde-se que o navio precedente de Las Palmas e com destino às Ilhas Canárias, esteve no Funchal no passado mês de Novembro nos dias 24, 25 e 26. Durante a estadia os tripulantes e trainees aproveitaram para conhecer a Ilha da Madeira, realizando passeios pela mesma. Apesar da escala de amanhã ser mais curta, os tripulantes e trainees do veleiro terão oportunidade de ver o Funchal já com as típicas iluminações de Natal.