O Pai Natal já chegou ao Madeira Shopping. Miúdos e graúdos já podem desfrutar do momento mais desejado desta época natalícia e pedir os seus desejos ao Pai Natal, registando este momento na fotografia mais desejada do ano.

Até ao dia 23 de Dezembro, as crianças poderão conhecer o velhote de barbas brancas no Piso 0 do centro comercial, local onde também irão decorrer as actividades na Cozinha do Pai Natal, um espaço onde os mais novos se tornam pasteleiros e preparam alguns dos mais deliciosos e tradicionais doces de Natal.

A animação não fica por aqui.A música também vai fazer parte desta festa natalícia, com concertos de Natal que irão ocorrer na Praça Central do MadeiraShopping, das 19h30 às 20h30.

O primeiro concerto está marcado para dia 17 de Dezembro com os ‘MusicMad Choir’. No dia 19 de Dezembro sobe ao palco o quarteto ‘Divinus Ensemble’ e no dia 20 de Dezembro é a vez do ‘Trio Cantabile’ trazer música ao MadeiraShopping. Para encerrar este ciclo de forma bem harmoniosa, no dia 21 de Dezembro sobe ao palco um projecto do pianista Sérgio Pão e da cantora Vânia Banganho, que desta vez se fazem acompanhar do baixista Miguel Marques e do percussionista Caio Oliveira. ‘Make a Christmas Statement’ será um concerto intimista e musical, com diversos géneros musicais à mistura mas sempre com o Natal como inspiração.

E porque o Natal também é pensado para aqueles que gostam de desafios, todos os dias, desde a abertura ao fecho do centro, os visitantes mais aventureiros poderão entrar na viagem do ‘Christmas Runner’. Disponível no piso 0, este jogo consiste numa corrida virtual aos presentes de Natal. O jogador assume uma personagem à sua escolha, a rena, o duende ou o boneco de neve e com a ajuda da fada segue correndo, fintando obstáculos e perigos para recolher o máximo número de presentes possível.

Horários das actividades de Natal

Fotografia com o Pai Natal

Dias 30 de Novembro e 1, 2, 7, 8 e 9 de dezembro: 11h00 – 14h00 e das 16h00 às 19h00

Dia 14 a 23 de Dezembro: 11h00 – 14h00 e das 16h00 às 19h00

Cozinha Pai Natal

Dias 30 de Novembro e 1, 2, 7, 8 e 9 de Dezembro: 11h00 – 14h00 e das 15h00 às 21h00

Dia 14 a 23 de Dezembro: 11h00 – 14h00 e das 15h00 às 21h00

Concertos

Dia 17 Dezembro, das 19h30 às 20h30: MUSICMAD CHOIR

Dia 19 Dezembro, das 19h30 às 20h30: DIVINUS ENSEMBLE

Dia 20 Dezembro, das 19h30 às 20h30: TRIO CANTABILE

Dia 21 Dezembro, das 19h30 às 20h30: MAKE A CHRISTMAS STATEMENT

Christmas Runner

Horário de funcionamento do Centro.