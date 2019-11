“Não foi a câmara que decidiu trazer esta discussão para a praça pública”, diz João Pedro Vieira

João Pedro Vieira, vereador da CMF, disse que “a Câmara Municipal esteve sempre disponível para ultrapassar qualquer divergência ou dificuldade” que existisse em torno do ‘Mercadinho de Natal’.

Neste momento reunido com o Turismo, o vereador da CMF garantiu que “não foi a câmara que decidiu trazer esta discussão para a praça pública”, afirmando que dialogaram várias vezes com o Governo Regional “para que tudo se organizasse devidamente”.

“A única coisa que pedimos sempre foi total rigor na informação prestada à câmara, porque o interesse da câmara é apenas um, salvaguardar os interesses dos nossos residentes, daqueles que nos visitam, salvaguardar os nossos comerciantes e, acima de tudo, salvaguardar a legalidade de todo este processo”, frisou.

Recordou que a CMF havia pedido uma reunião na segunda-feira com o Turismo, mas foi desmarcada. Entretanto, revelou que o Turismo voltou a convocar a reunião para hoje já depois da expropriação temporária.

“O Governo Regional já depois de a CMF na quarta-feira dizer que está disponível para reunir decide unilateralmente expropriar temporariamente o espaço público e fazer o evento apenas assumindo todas as competências, mas o Governo Regional não expropriou apenas o espaço público expropriou também competências naturais das autarquias. Não é da câmara do Funchal, é das autarquias”, disse, acrescentando que tem dúvidas sobre aquilo que resta a CMF fazer.

O vereador afirmou que a espera “pouca coisas desta reunião”, sendo que, agora, o mais importante é garantir a todas as pessoas que a CMF sempre esteve disponível para cumprir com o necessário para a realização do evento.

“Resta-nos entregar as chaves da casa de banho”, disse com ironia.

Recorde-se que ontem, o Conselho do Governo, reunido em plenário, aprovou entre outras resolução a medida de restrição que permite que seja o Governo Regional a decidir sobre o espaço do ‘Mercadinho de Natal’ do Funchal (entre a Sé e a Rotunda do Infante). Os preparativos para a abertura no próximo domingo estão a ser ultimados e, este ano, contará com 50 ‘casinhas’.