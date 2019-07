Música e gastronomia em foco na abertura da edição de 2019 da Expomadeira

É já amanhã que arranca a trigésima sexta edição da Expomadeira, aquela que é a maior mostra de actividades económicas da Madeira, com organização da ACIF-CCIM.

A inauguração será às 18 horas, no Estádio dos Barreiros, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Programa de actividades previsto para amanhã, 5 de Julho

18 horas - Inauguração com a presença do presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque.

19 horas – Espaço do Governo Regional da Madeira – actuação Ninfas do Atlântico; acções de degustação de Sidra e de produtos da Fábrica Santo António

19h30 - Actuação de Cristina Barbosa e de Vítor Abreu (palco exterior)

20 horas - Espaço Showcooking – ‘chef’ Ives Gautier – (Hotel Quinta da Serra) – I Espada em crosta de pão de salsa, molho de poncha

21 horas – Actuação de Rafael Andrade (palco exterior)

21h30 - Espaço Showcooking – ‘chef’ Basílio Rodrigues (Hotel Vila Galé Santa Cruz) – Risotto de Camarão

23 horas – Sorteio ACIF-CCIM