Música, apresentações e teatro neste fim de tarde na Feira do Livro

A Feira do Livro continua a dar ao público madeirense (e não só) motivos mais do que suficientes para não saírem da Placa Central da Avenida Arriaga. Depois de um dia repleto de iniciativas, o evento prossegue neste fim da tarde com a apresentação do livro ‘Cair para dentro’ de Valério Romão, que se realiza às 18 horas. Se é fã do escritor, este irá estar no ‘stand’ da Câmara Municipal do Funchal (CMF) para uma sessão de autógrafos.

Já, pelas 19 horas, acontece a apresentação do livro ‘Umbra’ de David Gonçalves, com José Maria Montero.

A esta hora, realiza-se também ‘Smells Like Teen Spirit’, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Uma peça do curso de teatro do Conservatório da Madeira, que fala sobre a adolescência e a banda sonora que a compõe.

Do teatro para a música, eis que, pelas 20 horas, realiza-se o concerto de tributo a Vasco Graça Moura, Florbela Espanca e Alexandre O’Neill, com Tiago Silva e Márcia Aguiar.

Depois deste momento musical, é tempo de ‘Semear Sombras para colher Poemas’, de Margarida Menezes, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias. A entrada é livre e a iniciativa arranca às 21 horas.

A música volta depois à Placa Central com um concerto João Borges, que começa às 21 horas.

Refira-se que João Borges é um cantautor madeirense de apenas 18 anos, cujas canções surgem como devaneios organizados entre o jazz, o shoegaze e o pop.