Museu Militar da Madeira assinala 26.º aniversário com música, conferência e visitas guiadas

No âmbito das comemorações do seu 26.º aniversário, o Museu Militar da Madeira está a realizar (entre 2 e 5 de Julho) um conjunto de actividades de cariz cultural, que incluem, para além de entradas gratuitas, visitas guiadas para crianças e jovens dos integrados em centros de actividades ocupacionais, uma conferência e um concerto.

Estes últimos realizam-se amanhã (dia 5 de Julho). Primeiro a conferência ‘A apetência inglesa pela Madeira. A ocupação da ilha pelas tropas inglesas (1801-02 e 1807-14)’, por Emanuel Janes, que decorrerá, pelas 17h30, no núcleo do Museu Militar da Madeira localizado no Forte de S. Tiago.

Já pelas 21 horas, o Palácio de São Lourenço, recebe um concerto da Banda Militar da Madeira com elementos da Associação de Bandas Filarmónicas da Madeira.

O Comando da Zona Militar da Madeira realça que “as comemorações do 26.º aniversário do Museu são uma oportunidade para que os residentes e visitantes se associarem à presença militar no Arquipélago da Madeira nos 600 anos da sua existência”.