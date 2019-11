Município do Funchal participa no SMART CITY Expo World Congress

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal marcou presença esta semana em Barcelona, para acompanhar a 9ª edição do SMART CITY Expo World Congress, integrando a equipa de missão da Secção Cidades Inteligentes da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP).

Miguel Silva Gouveia sublinhou que “além de constatar as melhores práticas da actualidade e verificar que as empresas portuguesas estão na vanguarda da inovação, fica a certeza de que o futuro passará invariavelmente pela gestão inteligente das cidades, pelo estabelecimento de parcerias virtuosas e pelo aprofundamento do municipalismo”.

De acordo com nota da CMF, a Secção Cidades Inteligentes da ANMP organizou esta visita, em parceria com a NOVA Cidade – Urban Analytics Lab da NOVA Information School e com o apoio do Consulado Geral de Portugal em Barcelona, numa delegação que contou com representantes ao mais alto nível das Câmaras Municipais de Águeda, Caldas da Rainha, Guarda, Guimarães, Lagoa, Loures, Murtosa, Oeiras, Pinhel, Santarém, Seixal, Sintra e Viseu, para além do Funchal.

Este evento, que na edição 2019 teve como tema ‘Cities Made of Dreams’, “estabelece como missão capacitar as cidades e generalizar a inovação urbana, promovendo o estabelecimento de parcerias e a identificação de oportunidades de negócio, tendo sido uma mais-valia para o Funchal, porque o desenvolvimento sustentável do território é também conseguido através da transformação digital das cidades, e o Funchal foi considerado Município do Ano 2019 em Portugal justamente por saber apostar nestas duas dimensões, o que iremos aprofundar nos próximos anos”.