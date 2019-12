Município de Câmara de Lobos reitera apoio ao programa Eco-Escolas

Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, acompanhado pela sua vice-presidente Sónia Pereira, visitaram esta tarde a horta da Escola EB1/PE do Foro, galardoada a nível nacional com o 2.º prémio de melhor horta biológica do programa Eco-Escolas e o 3.º prémio na categoria Alimentação Saudável e Sustentável, entre 436 candidatas. O executivo aproveitou a ocasião para anunciar a continuidade dos apoios camarários a este programa.

À semelhança de anos anteriores, a autarquia continuará a apoiar os 20 estabelecimentos de ensino do concelho com uma verba de 350 euros para a concretização de acções relacionadas com a educação ambiental, no âmbito do programa Eco-Escolas, bem como disponibilizará apoio material e de recursos humanos, com vista à dinamização de projectos, como o da Horta Bio da Escola EB1/PE do Foro.

Sónia Pereira referiu que, “sendo o Jardim da Serra uma freguesia eminentemente agrícola, o significado desta horta, extravasa, em muito, o conceito de responsabilidade ambiental inerente ao prémio recebido”. “Esta horta, plantada e cuidada pelos meninos e meninas do Jardim da Serra, é uma semente que poderá resultar na valorização do trabalho agrícola pelos homens e mulheres de amanhã, com tudo o que isso tem de positivo em termos de impacto paisagístico e económico para a freguesia”, reforçou.

De resto, “a promoção da educação ambiental, pelas escolas do concelho, junto dos seus alunos e restante comunidade educativa, tem resultado em vários prémios a nível nacional, que atestam a qualidade do trabalho realizado”, lembra a autarquia.

Câmara de Lobos foi concelho pioneiro a nível nacional ao ter 100% dos estabelecimentos de ensino galardoados com a Bandeira Verde do programa Eco-Escolas. O programa internacional do ‘Foundation for Environmental Education’, desenvolvido em Portugal, desde 1996, pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), que tem como objectivo encorajar actividades, que envolvam o ambiente e todas as estratégias que possam ser desenvolvidas, dentro e fora das escolas no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.