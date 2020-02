“Municipalização da Cultura?” em debate no Funchal

A Acesso Cultura organiza a 18 de Fevereiro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, um debate subordinado ao tema “Municipalização da Cultura?”. A ideia é juntar profissionais do sector cultural e todas as pessoas interessadas numa reflexão sobre questões ligadas à acessibilidade – física, social e intelectual – que têm um impacto no nosso trabalho e na nossa relação com pessoas com variados perfis.

Os debates têm a particularidade de acontecerem simultaneamente em 10 cidades diferentes: Angra do Heroísmo, Castelo Branco, Évora, Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Porto, Torres Novas e Vila Nova de Famalicão.

Como base de discussão, um artigo do gestor cultural Rui Matoso que, em Outubro de 2019, questionava: “É a uma câmara que cabe a função de promover, por exemplo, um Festival Transcultural? Ou, pelo contrário, a sua função deve ser a de gerar políticas, ferramentas e condições de produção para que os actores sociais, designadamente minorias, construam um projecto participado e sustentado?”.

No Funchal, o debate contará com as intervenções de: Isabel Gouveia, Curadora do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico; José António Barros, Teatro Metaphora; José Luís Fernandes, Contigo Teatro; Madalena Nunes, Vereadora da Cultura e Educação do Município do Funchal. A moderação está a cargo de Emanuel Gaspar, Casa da Cultura de Santa Cruz.