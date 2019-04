MPT lamenta atentado ambiental na praia do Gavinas

O MPT Madeira denuncia “um verdadeiro atentado ambiental que há anos atinge a praia do Gorgulho- Gavinas, onde reiteradamente são realizadas descargas altamente poluentes naquelas águas”.

“Estamos perante um atentado ecológico e um perigo para a saúde pública, pondo em risco a vida de diversas espécies marinhas e das pessoas que frequentam aquele espaço, muitas delas turistas que desconhecem os perigos ali existentes. Uma vez mais, o partido alerta para a mancha de sujidade registada junto à praia, seguida por um cheiro nauseabundo, que tem sido recorrente ao longo dos anos e a Câmara Municipal do Funchal continua a assobiar para o lado e nunca assume de vez este problema ambiental”, critica através de um comunicado de imprensa.

O MPT diz que os munícipes da cidade do Funchal “sentem-se indignados e são inúmeras as queixas que foram realizadas sobre esta situação sem que nada tenha sido feito”. Situação que se agrava pelo facto de colocar em causa uma ilha que vive do turismo.

“O partido lamenta o facto de no site da empresa FrenteMar, que tem a responsabilidade da exploração desta praia, se esteja a enganar as pessoas dizendo que é uma praia “procurada para descansar, dar um mergulho e refrescar-se”, aponta.

O MPT Madeira lança o repto ao senhor Presidente da CMF, Paulo Cafôfo, de no próximo sábado, no âmbito da III Convenção dos Estados Gerais, do PS, como vão abordar o tema da ‘Gestão de Águas e Resíduos’, “faça algo de útil pela cidade que o elegeu e coloque em cima da mesa o atentado ambiental da praia do Gavinas”.