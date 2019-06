MPT diz que comprar um hospital por 75 milhões não pode passar de uma brincadeira de Cafôfo

Através de um comunicado de imprensa, o MPT diz que após o Governo Regional anunciar a construção do novo hospital para a Madeira, com os conhecidos bloqueios de Lisboa, “vem o Sr. candidato do PS ao Governo Regional, Paulo Cafôfo, anunciar que uma das suas prioridades, se ganhar as eleições, será comprar um hospital já construído, para dar resposta às listas de espera”.

“O MPT entenderia se estas afirmações fossem no dia 1 de Abril, dia das mentiras, pois anunciar a compra de um hospital por 75 milhões, quando o recente hospital privado da Madeira custou 42 milhões, só pode ser uma brincadeira de mau gosto, pois esta gente ainda não chegou ao poder e já têm no seu horizonte, negócios desta natureza”, explicou.

O partido pede à população que não se deixe “enganar novamente por aquele que prometeu ficar 4 anos à frente da CMF e que agora abandona a mesma, para tentar a sua sorte à Quinta Vigia”.

“A cegueira do poder é tão grande que não faltará meios para tentar alcançar o mesmo, mas o povo madeirense e porto-Santense não vai deixar que a Madeira volte a ser uma colónia de Lisboa, onde os madeirenses perderam toda a autonomia conquistada ao longo de vários anos, estas negociatas e outras, serão o caminho a atingir por aqueles que estão obcecados pela Madeira”, concluiu.