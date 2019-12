Mostra da Tangerina oferece 4 Litro no domingo

A Junta de Freguesia de Santa Cruz, à semelhança do que em anos anteriores vem acontecendo este mês, dinamiza várias actividades neste Natal, enriquecendo a quadra natalícia no concelho.

Com efeito, no próximo fim-de-semana, dias 14 e 15 de Dezembro promove a 5.ª Mostra da Tangerina, que decorrerá na Praça Padre Patrocínio Alves, na baixa da cidade de Santa Cruz. Este evento, iniciado em 2015, de acordo com a organização, “visa a promoção e divulgação de tradições do Natal madeirense, com a tangerina como elemento típico ou não fosse a freguesia de Santa Cruz a zona com maior produção de tangerinas da Região Autónoma da Madeira”.

O executivo local tem tido a preocupação de enriquecer a Mostra na vertente da produção da tangerina, confecção e alimentação saudável, com a dinamização da palestra sobre o cultivo da tangerina, em articulação com a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como a realização de workshops que contam com a participação de especialistas, nomeadamente, da nutricionista Jéssica Fernandes. Estas actividades decorrerão na Casa do Povo de Santa Cruz, sendo gratuito e aberto à população.

A Mostra conta também com um espaço musical tradicional e de folclore culminando, no dia 15, domingo, com a actuação do grupo humorístico regional 4 Litro, num momento de maior descontração, contribuindo assim para a dinamização da freguesia de Santa Cruz que é também, sede do Concelho.

Este evento conta com o apoio de vários parceiros, nomeadamente, a Câmara Municipal de Santa Cruz, a Casa do Povo de Santa Cruz e a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, sendo de destacar o importante papel dos produtores de tangerina da freguesia que, desde o primeiro momento, apoiam e colaboram para a concretização deste evento.

Recorde-se que é já no próximo sábado, dia 14, que Santa Cruz promove a sua Noite do Mercado de Santa Cruz.