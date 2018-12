Morreu o empresário Miguel Diogo

Morreu esta madrugada Miguel Diogo, conhecido empresário ligado à indústria dos vinhos, nomeadamente à empresa ‘Vinhos Barbeito’.

Paralelamente, Miguel Diogo dedicou a sua vida ao desporto. Além de professor de Educação Física, era um aficcionado pelo futebol e treinou equipas de escalões de formação no União e no Marítimo, bem como a equipa de seniores do São Vicente.