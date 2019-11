Morreu João Carvalho Pereira

Morreu ontem o frade João Carvalho Pereira, que exercia as funções de superior da comunidade e membro do conselho de direcção da Casa de Saúde São João de Deus no Funchal, na sequência de paragem cardio-respiratória. Tinha 72 anos. O frade era natural de Alqueidão da Serra, Porto de Mós, tendo sido no ano passado nomeado superior do Funchal.

À família e aos amigos o DIÁRIO expressa as suas sentidas condolências.