Moradores do Imaculado Coração queixam-se de falta de água

Os moradores da zona das Lajes, freguesia do Imaculado Coração de Maria, reportaram ao DIÁRIO a falta de água nas suas habitações, desde a hora do almoço de hoje.

Duarte Fernandes, um dos afectados, afirma que está a tentar contactar, sem sucesso, a Câmara do Funchal desde as 16h. O morador teme que por ser feriado amanhã a zona continue sem abastecimento de água até segunda-feira.

Ao que parece o problema surgiu na sequência de umas obras públicas que estão a ser efectuadas num dos arruamentos da localidade.