Missão Continente doa mais de 220 mil euros a instituições da Madeira

A Missão Continente reaproveitou, em 2018, 227.020 euros em excedentes provenientes das lojas Continente, para instituições da Madeira, apoiando 52 instituições de solidariedade social e de apoio a animais espalhadas pela região madeirense. A marca disponibilizou ainda excedentes alimentares aos seus colaboradores (para consumo em horário laboral, nas zonas comuns das lojas).

Entre as instituições apoiadas estão a Casa do Povo de S. Martinho, a Associação Paralisia Cerebral da Madeira, a Fundação Mary Jane Wilson, a Associação Ajuda Alimentar Cães e a Associação PATA - Porque os Animais Também se Amam.

Mais de 11 milhões de euros em 2018

De acordo com nota informativa, no total, a Missão Continente reaproveitou o ano passado, 11 milhões de euros em excedentes provenientes das lojas Continente, que foram canalizados para 951 instituições de solidariedade social e de apoio a animais (mais 78 do que em 2017) e colaboradores das lojas e entrepostos de todo o país. Das instituições apoiadas, 654 correspondem a instituições de solidariedade social e 297 instituições de apoio a animais, que receberam doações no valor de 5,9 milhões de euros e de 1,6 milhões de euros, respetivamente. Os excedentes alimentares disponibilizados aos colaboradores da marca corresponderam a 3,5 milhões de euros.

As doações diárias a instituições decorrem durante todo o ano, de norte a sul do país e ilhas. Envolvem os mais de 270 espaços Continente e respetivos colaboradores, que asseguram a sua entrega de acordo com as necessidades das instituições beneficiadas.

O combate ao desperdício é um dos pilares de actuação da Missão Continente que, desta forma, garante o reaproveitamento de produtos que perdem o valor comercial após determinado período em loja, mas mantêm perfeitas condições de consumo e são, por isso, encaminhados para quem deles possa beneficiar. Estas doações incluem produtos frescos como fruta, mercearia e artigos de padaria, entre outros bens alimentares, mas também produtos não-alimentares. Os beneficiários recebem também artigos para casa, utilitários e de decoração, como têxteis.

As instituições de solidariedade social e de apoio a animais que pretendam receber este apoio através das lojas da sua área de influência, devem candidatar-se no site oficial da Missão Continente – https://missao.continente.pt/