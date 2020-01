O presidente da Câmara Municipal do Funchal esteve hoje em Santa Luzia para visitar algumas obras nessa freguesias, entre as quais o Caminho do Lombo, que recentemente recebeu um investimento avultado. Esta visita inseriu-se nas Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal que nos Une’.

Miguel Silva Gouveia e o Vereador Rúben Abreu, que tem o pelouro das Obras Públicas, conversaram com a população, aferindo a melhoria da qualidade de vida que as obras vieram trazer aos residentes, mas também para ouvir propostas e responder às solicitações das pessoas.

O presidente salientou que “este é um trabalho continuado e em benefício de toda a população. Estas são obras de proximidade com impactos no quotidiano, contribuindo para a segurança e bem-estar da comunidade, e estamos aqui para ver o trabalho feito, ouvir os funchalenses e continuar a intervir e a melhorar”.

“As redes de água desta zona ficaram seriamente afectadas aquando dos incêndios de 2016, pelo que procedemos à sua substituição, sem fibrocimento, e garantimos um novo pavimento ao caminho que também já necessitava de intervenção, num investimento de 345 mil euros, apoiado pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia”, disse.

No calendário de visitas segue-se amanhã o Agrupamento 101 dos Escoteiros, com sede no antigo Matadouro do Funchal, em Santa Luzia.