Miguel Silva Gouveia recebeu representantes de dois projectos europeus sobre migração

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu esta tarde, nos Paços do Concelho, representantes dos dois projectos europeus MED-HUB e REMix, ambos destinados a reflectir sobre os fluxos migratórios e o acesso dos emigrantes e refugiados à educação no ensino básico e superior. A iniciativa reuniu, no Município do Funchal, representantes de diversas universidades e associações de países como a Islândia, Eslovénia, Grécia e Itália.

Miguel Silva Gouveia começou por congratular a iniciativa e agradecer a escolha da cidade do Funchal como anfitriã do evento. O autarca continuou relembrando a impacto histórico dos fenómenos migratória na Região, “motivando um intercâmbio cultural, social e comercial rico e memorável. O Funchal tem colocado a educação e políticas de matriz social como pilares estratégicos e fundamentais a investir no concelho, pelo que é com enorme satisfação e gosto que vos recebemos a todos e aos vossos projectos na nossa cidade”, remetendo ainda votos de sucesso e de bom trabalho.