Miguel Silva Gouveia recebe Embaixadores da América Latina

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a vereadora Madalena Nunes, receberam, esta manhã, nos Paços do Concelho, os Embaixadores latino-americanos em Portugal e também a comitiva do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas (IPDAL), que se encontram de visita oficial à Região.

Na ocasião Miguel Silva Gouveia referiu que “para uma cidade global como o Funchal é importante manter contacto e ouvir os representantes diplomáticos daquela que é, actualmente, uma das regiões do mundo com maior crescimento económico, uma excelente forma de estabelecermos uma relação de proximidade do município com o exterior”.

O presidente agradeceu ainda a presença da comitiva e diz que este “foi um momento para reforçar as razões afectivas com comunidades onde existem emigrantes funchalenses e madeirenses, abordando os desafios comuns a curto e médio-prazo”.

A apresentação de cumprimentos contou com a presença dos Embaixadores e Representantes Diplomáticos do Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai, e também dos representantes do IPDAL.