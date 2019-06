Miguel Silva Gouveia enaltece papel do Lions Clube do Funchal no apoio aos carenciados

Realizou-se ontem a abertura da 30.ª Feira do Pão Regional. O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, marcou presença na abertura da iniciativa de cariz solidário do Lions Clube Funchal – Madeira, que decorre pelo 30.º ano consecutivo, tendo como objectivo angariar fundos destinados a bolsas de estudo para alunos carenciados.

“É com muita honra e respeito pelos Lions e pelo seu trabalho incansável que nos associamos àquela que é a 30ª edição da Feira do Pão Regional. O objectivo é uma vez mais auxiliar alunos com dificuldades socioeconómicas a cumprirem a sua formação superior, através da atribuição de bolsas de estudo, uma causa, como todos sabem, na qual a Câmara do Funchal se revê profundamente, e na qual temos investido com medidas concretas, por considerarmos a educação como um dos alicerces agregadores da nossa comunidade”, disse.

O autarca concluiu enfatizando que no Funchal tem vindo a desenvolver um trabalho sólido ao nível das políticas sociais, mantendo uma relação de colaboração muito próxima com as demais associações que promovem a inclusão e a solidariedade na sua prática diária.

“Este é, pois, um momento simbólico, onde nos cabe agradecer o notável trabalho desenvolvido pelo Lions Clube ao longo das últimas décadas, numa acção com esmero e dedicação que contará sempre com o apoio desta autarquia”, frisou o presidente da CMF.