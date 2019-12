Miguel Silva Gouveia destaca políticas de Inclusão do Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social no concelho, visitaram, esta tarde, a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM), situada no Pico do Funcho, em São Martinho.

A convite da instituição, os autarcas realizaram uma visita guiada às instalações, passando pelo respectivo centro de actividades ocupacionais, um lar residencial e um serviço de consulta externa (neuropediatria e reabilitação).

Durante a visita o presidente enalteceu o “trabalho de excelência levado a cabo pela APCM ao longo destes quase 30 anos, no domínio do acompanhamento e da inclusão das pessoas com deficiência na nossa Região.”

“A Autarquia comunga, sem dúvida, da visão e dos objectivos da APCM, sendo de recordar que as políticas de inclusão têm sido centrais na governação da cidade ao longo dos últimos anos, contemplando igualmente as questões de inclusão social e profissional das pessoas portadoras de deficiência”, salientou o líder do executivo camarário.

“Gostaria, por isso, de enaltecer que são neste momento 36 os colaboradores dos quadros da Câmara nessas circunstâncias plenamente integrados, o que muito nos orgulha, sem dúvida porque este é um meritório trabalho em rede entre diversas instituições, com vista à igualdade de direitos e ao pleno cumprimento dos princípios de uma cidade para todos como tem de ser o Funchal”, frisou.

Fundada em 1991 por um grupo de pais e técnicos, a APCM é uma Instituição Privada de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que pretende dar uma resposta ao nível residencial, ocupacional e de reabilitação a cidadãos e famílias de crianças, jovens e adultos portadores de paralisia cerebral ou doenças neurológicas. Actualmente, a APCM presta apoio directo a cerca de 200 pessoas, dos quais 49 em regime de lar residencial.