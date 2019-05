Miguel Silva Gouveia acompanhou festa do Dia da Criança em Santo António

Miguel Silva Gouveia esteve, esta manhã, no Complexo Desportivo do Club Sport Marítimo, em Santo António, para acompanhar a festa do Dia da Criança, destinada aos alunos das Escolas do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico, creches e jardins de infância da freguesia, numa iniciativa da respectiva Junta.

O autarca enalteceu, na ocasião, “a aposta da Junta de Freguesia de Santo António em organizar, pelo 10º ano consecutivo, uma festa em honra do Dia Mundial da Criança”.

“É uma honra estar aqui com todos vós, que estão de parabéns por mais um sucesso. É precisamente para este tipo de iniciativas que a Câmara do Funchal transfere anualmente verbas para a Junta adstritas ao domínio da Educação, no âmbito dos nossos acordos anuais de delegação de competências, capacitando-a com os meios para manter uma maior proximidade com os cidadãos, como agente por excelência do poder local”, disse.

Miguel Silva Gouveia sublinhou, ainda, que “o Marítimo tem igualmente desempenhado um papel fulcral na vida das crianças do concelho, por via do Colégio, transmitindo valores imprescindíveis à formação pessoal através do desporto”, e concluiu que “o Dia da Criança deve ser para todos nós e durante o ano inteiro, pois todos devemos relembrar os valores que as crianças cultivam, e levá-los para a vida toda. Uma cidade que está preparada para as crianças é uma cidade preparada para todos, é uma cidade inclusiva”.