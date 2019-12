Miguel Gouveia reitera que Orçamento Municipal “é maior da década”

O presidente da CMF disse que Raquel Coelho, deputada do PTP, não fez chegar propostas do seu partido em tempo útil, respondendo à acusação da deputada, que disse que o executivo municipal não negociou o orçamento com os restantes partidos.

“O PSD e o CDS tentam obstaculizar a cada passo aquilo que esta Câmara está a fazer”, disse ainda sobre o previsível chumbo deste orçamento municipal.

João Paulo Marques reiterou que o partido “não chumba sozinho este orçamento” e sublinhou que não votará um documento no qual não se revê.