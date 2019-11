Miguel Gouveia garante que obras não vão descaracterizar o Mercado

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, acompanhado pela vereação, visitou o Mercado dos Lavradores, para a comemoração dos 79 anos deste espaço. Uma cerimónia que até teve um bolo, oferecido a todos os visitantes.

“É 0 79º aniversário do Mercado dos Lavradores, uma mercado que tem vindo a ganhar uma dinâmica, nos últimos anos e que tem vindo a ser objecto de investimentos vários, por parte da Câmara do Funchal. O mais recente é o posto de turismo que será criado no segundo andar”, lembrou Miguel Gouveia, antes de partir o bolo de aniversário.

Para o próximo ano, a grande aposta é o projecto de requalificação do mercado, “nomeadamente com a melhoria das condições da praça do peixe e a criação de um núcleo museológico que preserve a identidade daquele que foi o principal mercado de peixe do Funchal”.

Este projecto de revitalização de uma das “imagens de marca” da cidade tem o apoio do Turismo de Portugal em 300 mil euros e Miguel Gouveia assegura que o projecto respeita a identidade do Mercado dos Lavradores e da Praça do Peixe.

“Todas as intervenções que aqui serão feitas serão, sempre, objecto de pareceres, até porque é um imóvel já classificado como de interesse municipal. Qualquer intervenção carece de um parecer para não ferir a sua identidade do ponto de vista arquitectónico”, assegura.

O autarca aconselha a quem tem questionado esta obra, nomeadamente o PSD, a ter a mesma preocupação em obras” que fizeram e descaracterizaram” o Funchal e dá como exemplo a destruição das muralhas das ribeiras e de pontes.