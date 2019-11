Miguel Gouveia acusa PSD e CDS de tirarem “quatro milhões em apoios às famílias dos Funchal”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, afirmou, no final da primeira parte da Assembleia Municipal, que “a força de bloqueio constituída pelo PSD e pelo CDS representa hoje, no Funchal, uma forma de violência financeira sobre todas as famílias do concelho. É preciso que os funchalenses saibam que, hoje, o PSD e o CDS aprovaram a retirada de 4 milhões de euros ao Orçamento Municipal que seriam canalizados directamente para as famílias, pondo em causa um conjunto fundamental de apoios sociais que são actualmente insubstituíveis.”