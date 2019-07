Miguel de Sousa garante que “nada faria para lesar o PSD-Madeira”

O empresário, deputado e dirigente social-democrata Miguel de Sousa é o protagonista de uma grande entrevista que o DIÁRIO publica esta quinta-feira, ele que fez um discurso no Dia da Região que soou a despedida da Assembleia.

“Nada faria para lesar o PSD-Madeira”, garante Miguel de Sousa, ao longo de uma conversa onde faz revelações e resume os seus 40 anos de vida política, confidenciando episódios marcantes da Autonomia.

É este o assunto que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, que também coloca em foco Miguel Albuquerque. O candidato do PSD às Regionais foi o convidado de ontem da ‘Zona Franca’ do DIÁRIO e da TSF-Madeira, onde garantiu que lida bem com sondagens. O pianista político assume que não ‘emprenha pelos ouvidos’, mas que até aprecia uma boa “bilhardice, mas bilhardice culta”, embora não suporte “sábios ignorantes”.

Leia também o caso do homem que foi surpreendido por três pacotes com heroína e fique, de igual forma, a par das multas após nova fiscalização às esplanadas no Funchal.

No DIÁRIO saiba também que José Tolentino Mendonça vai presidir às celebrações do 10 de Junho em 2020 e que os emigrantes querem escolher os seus deputados na ALM.

