Miguel de Sousa considera indispensável a regionalização da PSP

Miguel de Sousa considera indispensável a regionalização da Polícia de Segurança Pública.

“É um tema a que sempre se tem fugido mas desejável”, refere no programa ‘Debate da Semana’ da rádio TSF-Madeira (100FM) que pode ouvir este sábado depois das 12 horas, com a participação deste deputado do PSD-Madeira e empresário, e ainda de António Trindade, do Grupo Porto Bay e de Ricardo Vieira, advogado e deputado do CDS/PP-Madeira. A moderação é de Leonel Freitas.

Também em foco vão estar a Zona Franca da Madeira e as eleições Europeias.