Miguel Albuquerque recebeu oitavo contingente nacional que regressou do Iraque

Miguel Albuquerque destacou hoje, ao início da tarde, a forma como o oitavo contingente nacional no Iraque desempenhou a sua missão, com reconhecimento da Força Militar presente naquele país.

Os militares, formados no RG3, no Funchal, e maioritariamente da Região, foram recebidos na Quinta Vigia pelo presidente do Governo Regional, que fez questão de demonstrar o reconhecimento da Região para com os militares.

O governante sublinhou a forma brilhante como o oitavo Contingente Nacional cumpriu a sua missão. “Sendo maioritariamente constituído por madeirenses, para nós é mais uma vez a Madeira a se colocar na linha da frente de uma instituição de prestígio, como é a militar”, referiu Miguel Albuquerque, tendo destacado que a Missão “correu muito bem e foi muito bem representada por este contingente” que merece “respeito e sobretudo agradecimento”.

O governante relevou, ainda, o espírito de sacrifício dos militares que passaram muitos meses fora de casa, num cenário de guerra.

Lembre-se que o Governo Regional acaba de louvar os militares que integraram o oitavo Contingente Nacional no cumprimento da missão operacional no Iraque, recentemente concluída, por decisão tomada no último plenário do Governo Regional.

Recorde-se que Portugal participa, desde 2014, numa coligação internacional para apoiar a formação e treino das Forças Armadas e Forças de Segurança do Iraque, contribuindo para a paz e estabilidade daquele país.

Segundo nota da presidência, a Zona Militar da Madeira, através do Regimento de Guarnição nº3, aprontou o oitavo Contingente Nacional, para cumprimento de uma missão operacional, de Novembro a Maio, no Iraque.

O Contingente foi constituído maioritariamente por jovens militares da Região Autónoma da Madeira, os quais contribuíram para a excelência daquela missão operacional, conforme salientado pelas entidades competentes.