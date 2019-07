Miguel Albuquerque entrega amanhã quatro veículos florestais de combate a incêndios

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entrega amanhã, 3 de Julho, às 14h30, no quartel dos Bombeiros Municipais de Machico, quatro veículos florestais de combate a incêndios, distribuídos pelas corporações de Machico, Câmara de Lobos, Calheta e Ribeira Brava e Ponta do Sol.

A aquisição destes veículos representa, segundo o Governo Regional, um importante reforço operacional do combate aos incêndios florestais, uma vez que possuem características importantes, como todo o terreno; capacidade de tripulação para quatro elementos e um tanque com capacidade para 3500 toneladas de água.

O investimento ascende a 800 mil euros, incluindo IVA, tendo o projecto sido cofinanciado pelo PO-SEUR em 85 %.

A compra destas viaturas faz parte de uma aquisição global de 35 Viaturas de Apoio Técnico e Especializado, para cedência aos bombeiros da RAM, feita pelo Governo Regional, desde 2015 até à presente data.