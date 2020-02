Miguel Albuquerque e Rui Barreto visitam Dupladp & Associados

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 5 de fevereiro de 2020, pelas 11 horas, acompanhado pelo secretário regional da Economia, Rui Barreto, no âmbito do Roteiro da Economia, as instalações da Dupladp & Associados, localizadas na Estrada do Aeroporto, 8, no sítio da Mãe de Deus, freguesia do Caniço,

A Dupladp & Associados S.A. é uma empresa de comunicação e publicidade, fundada na ilha da Madeira, em 2001, onde está sedeada e é líder no mercado regional, com 100% do capital da Dupladp Açores e com escritórios em Lisboa e com presença no Porto através de diversas parcerias.

Possui uma equipa composta por designers gráficos, assim como, de técnicos de produção e equipa de logística de marketing. Está apta para criar e/ou compor, produzir e montar eventos.

Na área da Comunicação representa, na Madeira e nos Açores, a multinacional Cision, especialista na área de análise de meios de comunicação social.

Possui um departamento de comunicação próprio, que concilia a assessoria mediática à organização de uma vasta gama de eventos: conferências, seminários, workshops, congressos.

É parceira de várias entidades e ao longo da sua actividade como fornecedor de referência na área da banca e de multinacionais, a par de vários organismos públicos, como o Governo Regional da Madeira e diversas Câmaras Municipais do País.